"Московский патруль": житель Подмосковья пожаловался на приходящие счета умершего человека

В нашу программу за помощью обратился житель Подмосковья Алексей Леонов, который регулярно получает счета за умершего человека. Он жил в Омске и был двойником нашего героя: у них полностью совпадали фамилия, имя, отчество и даже дата рождения.

Сколько еще Алексею Леонову придется расплачиваться по долгам не за себя? И правда ли, что из-за технической ошибки он не сможет управлять собственным автомобилем? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

