"Московский патруль": суд рассмотрел апелляцию по делу о ДТП с блогером Билом

Блогер Эдвард Бил вновь оказался на скамье подсудимых. Московский городской суд рассмотрел апелляцию прокуратуры и адвокатов по делу о массовом ДТП на Смоленской площади.

Авария произошла 1 апреля. Тогда по вине Била тяжело пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

Суд первой инстанции приговорил Била к 2-м годам ограничения свободы. Какое решение приняли сейчас? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.