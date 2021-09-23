"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку

Столичные полицейские задержали подозреваемого в дерзком нападении на 70-летнюю пенсионерку. Момент преступления засняли камеры видеонаблюдения.

Молодой человек подлетел к пожилой даме на улице Остоженке и начал вырвать из ее рук сумку. Женщина упала, после чего налетчик протащил пенсионерку по асфальту около метра.

На помощь женщине пришел прохожий. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.



