"Московский патруль": приговор по делу о ДТП рэперу Гулиеву оставили без изменений

Виновнику ДТП Эльмину Гулиеву оставили без изменений приговор 4 лет колонии.

Авария произошла в сентябре 2020 года. 27-летний рэпер превысил скорость и проехал на красный сигнал светофора, а затем столкнулся с Mercedes-Benz и сбил людей на тротуаре.

Пострадали четыре человека. В крови Гулиева были обнаружены наркотические вещества. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

