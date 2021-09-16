"Московский патруль": в Зеленограде ввели корпус нового исправительного центра

В Зеленограде ввели в эксплуатацию первый корпус исправительного центра на 200 мест. Рабочие уже приступили к строительству нового здания.

В каких условиях будут жить и работать "трудовые" арестанты? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.