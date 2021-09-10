"Московский патруль": полицейские обнаружили наркопритон на востоке столицы

Полицейские обнаружили наркопритон на востоке столицы. 34-летний хозяин квартиры признался, что принимал в ней наркозависимых "друзей", которые приносили ему запрещенные вещества.

На "гостей" квартиры уже составили административные протоколы. А в отношении владельца жилплощади возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 232 УК РФ.

Об этом – в программе "Московский патруль".