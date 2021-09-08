"Московский патруль": организаторы "криминальных квестов" задержаны на северо-западе столи

Организаторы "криминальных квестов" задержаны на северо-западе столицы. Речь идет о закладчицах, которые попытались оставить в столичном районе Митино тайник с наркотиками.

Сотрудники уголовного розыска задержали женщин, приехавших в столицу из другого региона. Их подозревают в незаконном распространении наркотиков.

Об этом – в программе "Московский патруль".