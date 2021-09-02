"Московский патруль": в суде начали рассматривать дело в отношении убийцы доцента РЭУ

В Московском областном суде начали рассматривать уголовное дело в отношении вероятного убийцы доцента российского экономического университета имени Плеханова Виктории Борковской и ее матери.

Подозреваемый расправился с женщинами в их доме и серьезно ранил 6-летнюю дочь Виктории. Как оказалось, обвиняемый хорошо знал семью.

Подробнее – в программе "Московский патруль".