"Московский патруль": Убийца экс-мэра Шахт приговорен к 14 годам

Наемный убийца Башир Ахмедов, застреливший в апреле бывшего мэра города Шахты Ростовской области Сергея Пономаренко, приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

Пономаренко был убит 4 апреля 2012 года в Москве на заправочной станции, когда садился в машину. Когда он уже закрыл дверь, к автомобилю подбежал незнакомец в черной куртке с капюшоном и выстрелил из пистолета через стекло. Единственный выстрел оказался смертельным. Убийца, не выпуская из рук пистолета, на виду у большого количества людей скрылся во дворах.

В распоряжении программы оказались видеокадры громкого убийства.