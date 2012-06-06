"12 округов": СЗАО

Мэр Москвы
Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве
01:50
В результате ЧП в Ейске три человека погибли и 19 пострадали – Мурашко
происшествиярегионы
01:33
Взрыва после падения самолета в дом в Ейске как такового не было – МЧС РФ
01:21
Всемирный банк объявил необслуживаемыми все предоставленные Белоруссии займы
экономика
00:56
Трасс отказалась подавать в отставку с поста премьера Великобритании
политика
00:14
Пожар в доме в Ейске полностью потушили
00:04
В МЧС сообщили о шестерых погибших и 19 раненых после падения самолета в Ейске
17.10 23:47
На месте падения самолета в Ейске введен режим ЧС
17.10 23:24
Из дома в Ейске, поврежденного при падении самолета, эвакуированы 250 человек
17.10 23:12
Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят 1 млн руб
17.10 22:53
Умер один из крупнейших ученых в области ядерной энергетики Саркисов
утратынаука
17.10 22:18
Военный обозреватель объяснил, что могло привести к крушению самолета в Ейске
происшествиярегионыэксклюзив
17.10 21:54
Военком Москвы опроверг распространение бумаг с просьбами обратиться в военкомат
общество
17.10 21:53
Канада ввела санкции против Мединского, Безрукова и Машкова
17.10 21:34
В МИД РФ исключили демилитаризацию ЗАЭС и периметра вокруг нее
17.10 21:27
Число погибших в результате падения самолета в Ейске выросло до четырех
17.10 21:21
Пользователи Telegram из России сообщили о сбоях в работе приложения
технологии
17.10 21:16
Очевидец крушения самолета в Ейске рассказал, как долго продолжались взрывы
17.10 20:58
Илон Маск объяснил важность Крыма для России
17.10 20:54
Число погибших в результате ЧП в Ейске возросло до 3
17.10 20:38
Число пострадавших в результате падения Су-34 в Ейске увеличилось до 19
17.10 20:31
110 граждан РФ возвращены с подконтрольной Киеву территории – МО
17.10 20:23
Очевидец сообщил, что Су-34 горел перед падением в Ейске
17.10 20:18
Момент крушения Су-34 в Ейске попал на видео
17.10 20:11
Два человека погибли и 15 пострадали в результате падения самолета в Ейске
17.10 19:45
Площадь пожара в жилом доме в Ейске составляет 2 тыс "квадратов" – МЧС
06 июня 2012, 10:05
События в Северо-Западном округе - в программе "12 округов"
Москвичам показали виды ночного города
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