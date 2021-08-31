"Московский патруль": 37 участников драки в подмосковных Мытищах выдворили из России

37 человек, участвовавших в драке в подмосковных Мытищах выдворили из России. Полицейские и суд установили, что иностранцы находились в нашей стране незаконно.

Отмечается, что конфликт произошел в начале августа. В отдел полиции тогда были доставлены 66 человек. Правоохранители составили 134 протокола. Также полицейские выяснили, что иностранцы жили в одном из хостелов. Теперь в отношении его владелицы возбуждено уголовное дело. Об этом – в программе "Московский патруль".