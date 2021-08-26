"Московский патруль": мужчина, переехавший собаку во дворе, отправлен под домашний арест

Жуткие кадры, на которых мужчина переехал собаку во дворе жилого дома и избил соседа облетели за минувшие дни весь интернет. Зоозащитники и неравнодушные люди прониклись горем семьи, а некоторые и начали мстить. В итоге разгорелась настоящая соседская война.

Суд поместил предполагаемого дебошира под домашний арест, но общественность считает, что это слишком мягкое наказания. Что говорит сам бывший уголовник, который теперь превратился в живодера? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.