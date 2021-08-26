"Московский патруль": полиция задержала дебошира, устроившего драку в метро

В столичном метрополитене задержали пьяного агрессора, который избил пассажира. Инцидент восстановили по камерам видеонаблюдения.

Все случилось на станции "Волжская". Потасовка началась еще на входе в метро и продолжилась в вестибюле. Дебошир даже потерял в борьбе обувь, но и это его не остановило – хулиган босиком погнался за мужчиной и начал жестоко его избивать, пока не подоспели стражи порядка. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.