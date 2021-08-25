"Московский патруль": в аэропорту Внуково изъяли контрабанду на 36 млн рублей

В аэропорту Внуково изъяли настоящий ювелирный арсенал – швейцарские часы, браслеты, подвески и серьги всемирно известных домов моды на 36 миллионов рублей, которые пытались перевести через границу. А вероятный владелец этих сокровищ даже отметился в криминальных сводках.

Кому принадлежат богатства? И с какой целью товар Не задекларировали? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.