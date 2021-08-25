"Московский патруль": ФСБ задержала участников террористической группировки

ФСБ сразу в нескольких регионах страны, включая столицу, ликвидировала участников запрещенной в России террористической группировки. Деятельность организации "Катиба Таухид валь-Джихад" в России запрещена с 2019 года решением Московского окружного военного суда.

Всего в наручниках оказались больше тридцати человек, включая лидеров ячейки. Как установили оперативники, в своих подпольных офисах они вербовали потенциальных рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры и призывали к совершению различных преступлений. Об этом – в программе "Московский патруль"