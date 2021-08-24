"Московский патруль": участнику побега из ИВС в Истре отказали в замене срока на условный

Одному из участников нашумевшего побега из истринского ИВС Ивану Цуркану отказали изменить реальный срок заключения на условный.

Еще в июле его осудили на 8 месяцев колонии общего режима за нападение на полицейского. Мужчина, кстати, не отрицал вину и объяснил свое поведение плохим настроением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.