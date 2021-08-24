"Московский патруль": в Подмосковье задержали сотрудницу дома престарелых

В Подмосковье задержана сотрудница пансионата по уходу за пожилыми людьми. В стенах Реутовского пансионата дама чувствовала себя уверенно настолько, что, по мнению следователей, позволяла распускать руки.

В настоящее время подозреваемая задержана. Ее допрашивает следователь. Осуществляется проведение следственных действий с руководством и учредителями дома престарелых. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.