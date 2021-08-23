"Московский патруль": приезжий спровоцировал драку, чтобы украсть смартфон

Столичные полицейские задержали вероятного грабителя, укравшего у москвича дорогостоящий смартфон. По кадрам с камеры видеонаблюдения видно, как двое мужчин в черном подходят к потерпевшему и его другу, пытаются спровоцировать драку, один из злоумышленников бьет молодого человека по лицу, пытаясь повалить на землю, а другой тем временем незаметно достает из сумки потерпевшего смартфон.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых – 20-летнего приезжего молодого человека. Сейчас он под подпиской о невыезде, полицейские ищут его сообщника.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

