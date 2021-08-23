"Московский патруль": в Королеве аферисты попытались обманом заполучить наследство

В подмосковном Королеве задержали двух предполагаемых аферистов при попытке оформить наследство по липовым документам. Подделку раскрыла сотрудница местного МФЦ, она же и вызвала полицию.

Как выяснилось, злоумышленники подделали паспорт: отклеили ламинирующий слой, удалили старую фотографию и приклеили новую. Фальшивкой оказались и другие документы.

Мужчин обвиняют сразу по двум статьям уголовного кодекса: мошенничество и подделка документов. Одного из них заключили под стражу, второй находится под домашним арестом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

