"Московский патруль": в Шереметьево задержали подозреваемых в контрабанде ценных товаров

В столичном аэропорту Шереметьево сотрудники таможенной службы задержали подозреваемых в контрабанде ценных товаров. Роскошные швейцарские механизмы прибыли в Москву из Милана. Их обнаружили таможенники во время пограничного контроля у двух россиянок, вернувшихся домой из Италии. Стоимость товаров составила около 26 миллионов рублей. Часы подлежали обязательной декларации. Но путешественницы не стали заполнять бумаги и проследовали по "зеленому коридору".

Подробнее – в программе "Московский патруль".