"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемых в убийстве девушки

Столичные полицейские задержали подозреваемых в убийстве девушки, которое было совершено больше 20 лет назад. По данным следствия, в январе 2001 года четверо мужчин, находясь в состоянии опьянения в одном из торговых центров на западе Москвы, надругались над своей знакомой.

Подозреваемых в жестоком убийстве удалось установить только сейчас. Как оказалось, за это время они уже успели получить судимости за другие преступления. Теперь рецидивистов скорее всего ждут новые сроки.

Подробнее – в программе "Московский патруль".