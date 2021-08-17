"Московский патруль": тренера хоккейной команды подозревают в ограблении своего игрока

Подмосковные полицейские задержали тренера любительской хоккейной команды, которого подозревают в ограблении своего игрока. Из квартиры коммерсанта пропали деньги и ювелирные украшения на 25 миллионов рублей.

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