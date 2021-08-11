"Московский патруль": полицейские накрыли подпольное игорное заведение

На юго-западе столицы полицейские накрыли подпольное игорное заведение.

Пока одни гости ничего не подозревая загоняли шары в лузы, прямо у них под ногами, в подвале другие разворачивали карточные баталии. На столе размером поменьше, но с таким же зеленым сукном в ход шли фишки.

Ставки делали на десятки тысяч рублей, под звон бокалов с шампанским. Поучаствовать в партии могли только специально приглашенные любители покера. Во время обыска полицейские обнаружили набор еще нераспечатанных колод и крупную сумму наличности.

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