"Московский патруль": осужденные подростки получат возможность найти новые цели в жизни

В Москве Федеральная служба исполнения наказаний и Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" подписали соглашение о сотрудничестве. А это значит, что осужденные подростки откроют для себя путь к выходу из криминальной среды и получат дополнительную возможность найти новые цели в жизни благодаря примерам спортсменов.

Кто по результатам соревнований сможет получить право на УДО? И какие состязания ждут как осужденных, так и сотрудников ФСИН? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.