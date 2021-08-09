"Московский патруль": охотника за автомобильными зеркалами поймали в столице

Охотника за автомобильными зеркалами поймали полицейские в Москве. На счету вероятного вора больше десятка краж на 650 тысяч рублей.

Безработный житель Челябинска ходил по центральным улицам, присматривался к припаркованным машинам и аккуратно извлекал зеркала. Причем делал это не только по ночам, но и днем. Оперативники выяснили, что украденные детали злоумышленник сбывал в частные автомастерские и продавал через популярные сайты бесплатных объявлений.



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