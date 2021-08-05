"Московский патруль": в столице задержали подозреваемого в краже морепродуктов

Столичные полицейские задержали одного из подозреваемых в краже морепродуктов. По данным оперативников, злоумышленники сделали крупный заказ в одной из компаний, но платить за него не собирались.

Преступление попало в объектив камер видеонаблюдения. На записи видно, как от фургона с рыбой отходит курьер, чтобы по заданию заказчика подняться в офис. В этот момент к фургону подъезжает автомобиль, пассажиры которого оперативно перегружают к себе всю семгу и креветки.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

