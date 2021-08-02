"Московский патруль": хозяину хосписа, где погибли 12 человек, вынесли приговор

Хозяин хосписа в Красногорске, в котором около года назад пожар унес жизни 12-ти человек предстал перед судом. Его приговорили к 6 годам и 5 месяцам в колонии строгого режима.

В сгоревшем здании сделал перепланировку, чтобы разместить как можно больше постояльцев. Меры пожарной безопасности при этом не соблюдались.

Организатор хосписа признал свою вину, раскаялся и возместил материальный ущерб.

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