"Московский патруль": в Москве блогера приговорили к тюрьме за розыгрыш

Пресненский районный суд Москвы приговорил блогера Кароматулло Джаборова к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы за неудачный розыгрыш. Его приятели Станислав Мелехов и Артур Исаченко получили условные сроки.

В феврале прошлого года они неудачно разыграли пассажиров столичного метро. Джабаров изобразил болезненный приступ – упал на пол и стал трястись в конвульсиях. Другие двое закричали, что у него коронавирус, чем перепугали москвичей, которые затем пожаловались на шутку полицейским.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

