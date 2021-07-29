"Московский патруль": в России начало работу Западное межрегиональное СУ на транспорте

В России приступило к работе Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Структура появилась благодаря слиянию двух территориальных подразделений – московского и северо-западного.

Данное объединение должно еще больше повысить скорость расследований и количество раскрытых преступлений. В числе приоритетных направлений специалистов управления называется борьба с коррупцией.

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