"Московский патруль": Генпрокуратура подвела итоги работы за первое полугодие

В здании Генеральной прокуратуры России состоялось расширенное совещание руководителей надзорного ведомства. Итоги работы за первое полугодие подвели под председательством генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Краснов отметил, что ведомство оперативно пресекает нарушения прав граждан. За шесть месяцев сотрудники Генпрокуратуры выявили 2 миллиона 600 тысяч фактов нарушений закона.

Распространение коронавируса тоже продиктовало новые вызовы ведомству. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.