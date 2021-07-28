"Московский патруль": полиция обнаружила магазин с контрафактным алкоголем

Продолжая борьбу с недобросовестными коммерсантами, наша съемочная группа вместе с полицией и активистами из Федерального проекта "Трезвая Россия" наведались в круглосуточный магазин, где отпускают алкоголь сомнительного качества после 11 вечера, в обход закона.

Происхождение напитков установить невозможно, за последствия приема продавцы отвечать отказываются, но ночная торговля все равно процветала. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.