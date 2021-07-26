"Московский патруль": бизнесмен остался без машины и денег после попытки купить авто

В нашу программу обратился предприниматель Игорь Тарасов, который заказал у своего бизнес-партнера поставку нескольких дорогих иномарок, а в итоге остался и без машин, и без миллионов.

Свои миллионы он перевел директору автосалона Игорю Лучину, по устной просьбе без письменных договоров. Оба предпринимателя знают друг друга больше 15 лет. О том, что произошло и как обезопасить себя во время покупки автомобиля – в эфире телеканала Москва 24.