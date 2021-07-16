"Московский патруль": три ребенка пострадали в ДТП на западе Москвы

Столичные следователи будут разбираться в обстоятельствах серьезной аварии, в которой тяжело пострадали трое детей. ДТП произошло на западе Москвы и попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Семейная пара с тремя детьми переходила дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль в правой полосе остановился, чтобы пропустить людей, а вот иномарка слева не снизила скорость.

СМИ сообщают, что за рулем иномарки оказалась 19-летняя девушка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.