"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении в Видном

Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении в подмосковном Видном.

Момент преступления попал в поле зрения уличных камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как к гуляющей паре подбежал слишком нервный мужчина, а затем кинул в прохожих столярный инструмент.

Было установлено, что злоумышленник металлическими кусачками причинил телесные повреждения женщине. При этом у мужчины подозреваемый похитил дорогостоящий телефон.

По факту случившегося было возбуждено дело о разбое. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.