"Московский патруль": Мосгорсуд перевел под домашний арест подозреваемых в торговле детьми

Московский городской суд перевел из СИЗО под домашний арест 4-х фигурантов уголовного дела о торговле детьми. Из-под стражи освобождены трое врачей и генеральный директор Европейского центра суррогатного материнства – Владислав Мельников. Всего по делу обвиняемыми проходят около 10-ти человек.

В январе 2020 года в квартире в подмосковном Одинцово полицейские обнаружили тело младенца. Кроме него в помещении находились еще трое новорожденных детей. Затем в Москве правоохранители нашли еще пятерых младенцев под присмотром двух женщин.

По данным следствия, малыши были рождены суррогатными матерями и предназначались для продажи иностранцам. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".