"Московский патруль": задержаны подозреваемые в организации проституции

Подмосковные полицейские задержали супругов, которых подозревают в организации проституции.

Оперативники выяснили, что ночные бабочки слетались в сауну, которую арендовал 29-летний москвич. Отдыхающих в бане помимо горячих водных процедур ждали страстные предложения интимного характера.

Для жаждущих любви клиентов на работу в сауну были наняты дамы. По запросам посетителей, супруга коммерсанта вызывала девушек в парную, где они предавались любовным утехам за деньги.

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