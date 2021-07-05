"Московский патруль": автопарку ГИБДД Москвы передали новые машины

30 новых машин послужат выпускникам московских автошкол. Именно на этих транспортных средствах кандидаты в водители будут сдавать экзамен, чтобы получить заветные права.

Передача иномарок в автопарк столичного управления ГИБДД совпала с 85-ти летием государственной автоинспекции. Машины, на которых учащиеся будут наезжать первые километры, оборудованы автоматической коробкой передач, дублирующей педалью тормоза со стороны инструктора, дополнительными зеркалами и системой видеонаблюдения. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.