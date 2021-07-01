"Московский патруль": мужчина поджег машину экс-возлюбленной

Разгневанный житель столицы прыгал на капоте иномарки экс-возлюбленной, а вторую ее машину поджег. Произошедшее попало на камеры городской системы видеонаблюдения, так что подозреваемого быстро задержали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

