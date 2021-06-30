"Московский патруль": Кирилл Кокорин и Карен Григорян задержаны правоохранителями

Правоохранители задержали Кирилла Кокорина и Карена Григоряна. По данным СМИ, они хотели попасть в кафе без QR-кодов, однако их не пустили. Тогда в ход пошли кулаки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

