"Московский патруль": в Подольске задержали мужчину, попытавшегося ограбить склад

В Подольске полицейские задержали бывшего сотрудника интернет-магазина, который пробрался на склад, чтобы его ограбить. Выяснилось, что для этого он уговорил своих бывших коллег передать ему электронный пропуск.

Пробравшись на территорию хранилища, он собрал в заранее заготовленные сумки электронные устройства, аксессуары, ювелирные украшения и попытался скрыться. Однако прибывшие на место происшествия сотрудники полиции застали мужчину в момент, когда он перебирался через забор.

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