"Московский патруль": Александр Быков стал руководителем ГИБДД Москвы

Сотрудникам столичной Гос-авто-инспекции представили нового начальника. Руководителем ГИБДД Москвы стал генерал-майор полиции Александр Быков.

Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.