"Московский патруль": ДТП на Волгоградском проспекте

Четыре человека пострадали в аварии на Волгоградском проспекте. Там машина на скорости вылетела на тротуар и сбила пешеходов.

За рулем находился 17-летний подросток, который якобы угнал автомобиль у отца. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.