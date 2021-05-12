"Московский патруль": полицейские задержали организаторов нарколаборатории в Луховицах

Подмосковные полицейские в здании бывшего автосервиса в Луховицах обнаружили нарколабораторию. Оперативники изъяли более 5,5 килограммов мефедрона. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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