"Московский патруль": правоохранители задержали мужчину, похитившего деньги у пенсионерки

Благодаря камерам видеонаблюдения правоохранители смогли задержать злоумышленника, который похитил у пенсионерки 50 тысяч рублей. По телефону он сообщил женщине, что ее внучка стала виновницей серьезного ДТП, однако за деньги проблемы можно уладить.

Мужчина лично приехал к пенсионерке, чтобы забрать оговоренную сумму. Женщина отдала сбережения и лишь после этого позвонила внучке. Та сообщила, что не попадала в аварию, после чего было принято решение обратиться в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний мужчина.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.