"Московский патруль": подмосковные полицейские задержали угонщиков машин

Оба фигуранта уже открытого уголовного дела о кражах не так давно освободились из мест лишения свободы

– один в 2020-м, второй – годом ранее. Но криминальные похождения не прекратили.

Предполагаемые угонщики похищали машины по ночам с неохраняемых стоянок, причем выбирали авто одной и той же марки. Затем, используя подложные государственные номерные знаки, они отгоняли похищенные транспортные средства в отстойник. Имеются основания полагать, что правонарушители причастны к кражам двух иномарок на территориях городских округов Черноголовка и Щелково.

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