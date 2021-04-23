"Московский патруль": полиция задержала мошенницу, которая ставила диагнозы с помощью яйца

В столице полицейские задержали предполагаемую мошенницу, которая ставила неутешительные диагнозы с помощью куриного яйца. По оперативной информации эта женщина подошла в метро к девушке и с ходу заявила о наличии у нее серьезного недуга.

Для подтверждения своих слов псевдогадалка уединилась с ней в туалете торгового центра, где, достав куриное яйцо, стала водить им по спине собеседницы. И, по словам пациента, кулинарное обследование немедленно выдало диагноз.



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