"Московский патруль": организаторы финансовой пирамиды украли почти полмиллиарда руб

Почти пол миллиарда рублей обманным путем, выудили у людей предполагаемые организаторы финансовой пирамиды. На данный момент задержаны пятеро подозреваемых в афере.

В полицию с заявлениями обратились более 120 человек. Каждому обманутому вкладчику рассказывали о преимуществах финансовой компании, которая в одночасье, непременно сделает их богатыми.



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что представители компании, действуя в составе организованной группы, разработали схему хищения денежных средств граждан по принципу финансовой пирамиды.