"Московский патруль": на востоке Москвы полиция ликвидировала наркопритон

На востоке столицы правоохранители ликвидировали наркопритон. По версии следствия, входным билетом в нехорошую квартиру была выпивка.



Уточняется, что жилплощадь, куда стягивались сомнительные личности для употребления героина, стала для жильцов дома на Первомайской улице страшным сном. Повсюду были разбросаны шприцы и столовые приборы с нагаром. Также правоохранители нашли пакет с порошкообразным веществом. Сам подозреваемый, лежа на диване, заявил, что это обезболивающее. Однако после экспертизы выяснилось, что кололи людям здесь далеко не лекарство.