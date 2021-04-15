"Московский патруль": задержана домработница, подозреваемая в краже 1 млн рублей

В подмосковной Балашихе полицейские задержали домработницу, которую подозревают в краже больше миллиона рублей у своих работодателей. Раскрыть преступление помогла камера видеонаблюдения. Ее владельцы коттеджа установили, видимо, когда начали замечать пропажу денег из сейфа.

Женщина, помогающая семье по хозяйству, доставала пачки купюр, отсчитывала нужную сумму и убирала оставшиеся деньги обратно в тайник. Так домработница прибиралась в сейфе на протяжении нескольких месяцев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.