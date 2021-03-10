"Московский патруль": полицейские задержали рабочих за нападение на супругов в Подмосковье

Рабочие, которым задолжали деньги за ремонт, решили забрать их силой. Злоумышленники в вечернее время незаконно проникли в частное домовладение, расположенное в деревне Коробово.

Угрожая ножом и применяя физическую силу, они похитили у супружеской пары, проживающей в доме, более 360 тысяч рублей, после чего с места преступления скрылись.

Во время обыска у одного из подозреваемых оперативники нашли тычковый нож. Предположительно, с этим холодным оружием злоумышленник и отправился на преступление. Об этом – в программе "Московский патруль".

